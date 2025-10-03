La Coral de Berres rinde homenaje a Xosé Luna
La Coral Polifónica de Berres rendirá homenaje este sábado al escritor Xosé Luna por su «íntima relación literaria y musical» con la Coral desde su fundación en el año 1999, tras casi tres décadas en las que la coral participó poniendo su voz en multitud de presentaciones de libros del autor. El homenaje tendrá lugar durante el Concerto de Outono organizado por la Coral de Berres este sábado 4 de octubre, a las 20.00 h, en la iglesia de Berres.Intervendrán la Coral San Telmo de Tui, la Coral La Moraña de Arévalo, el Coro Urepel Abesbatza de Sopelana y la anfitriona, la Coral Polifónica de Berres. Antes de esto, también habrá un concierto homenaje a Joaquín Espiño, a las 19.00 horas.
