El comité del PP proclama válida la candidatura de Gonzalo Louzao

El Comité Organizador del Congreso (COC) del PP de A Estrada proclamó como válida la candidatura de Gonzalo Louzao Dono, actual alcalde del municipio, como único aspirante a la presidencia del partido en el 11º congreso local de la formación, previsto para el domingo 19 de octubre.

El equipo rector del proceso congresual, presidido por el ex secretario general Juan Constenla, recibió la documentación de manos del propio Louzao y, tras su examen en una reunión celebrada en la sede del partido en A Estrada, determinó, según el acta de proclamación, «que reúne los requisitos previstos». De este modo, pasa a ser oficialmente candidato a la presidencia del PP de A Estrada, y podrá comenzar, tras la resolución del COC, una campaña electoral interna para presentar su proyecto.