Cerdedo-Cotobade dota a sus edificios de caldera de calor con biomasa

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, y el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, participaron ayer en el acto de firma del convenio entre la Xunta de Galicia y el Concello de Cerdedo-Cotobade para la puesta en marcha de una red de calor con caldera de biomasa, con el objetivo de favorecer el desarrollo rural sostenible. En la firma estuvieron presentes también la directora general de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Paz Rodríguez; el gerente del Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez; y el alcalde de la localidad, Jorge Cubela.

Esta iniciativa permitirá dar servicio a varios edificios públicos del municipio, en concreto al CEIP San Xoán Bautista, a la escuela Galiña Azul, los vestuarios del pabellón municipal de deportes y las aulas de taller y de música, mediante una inversión total que supera los 516.000 euros. La actuación se enmarca dentro del proyecto europeo Interreg Poctep Aldealix (2023–2026), liderado por la Consellería do Medio Rural y centrado en fomentar el uso de recursos forestales para generar calor en pequeños núcleos mediante el impulso a la creación de comunidades energéticas locales basadas en biomasa.

Durante el acto, la conselleira de Medio Rural destacó que el proyecto une innovación, sostenibilidad y compromiso con el medio rural gallego, con el fin de aprovechar recursos locales como la biomasa foresta para generar energía sostenible.