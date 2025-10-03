La Casa das Letras acoge la campaña Toponimízate
La Casa das Letras de A Estrada acogió ayer la campaña Toponimízate. Falámosche dos nomes da túa terra, donde la Real Academia Galega y la Secretaría Xeral da Lingua explicaron a todos los asistentes a cómo mantener y preservar este patrimonio inmaterial, donde comentaron de qué trata este proyecto colaborativo de recogida de microtopónimos, llamado Galicia Nomeada, en el que nuestro municipio tiene mucho potencial y material por recoger.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una mujer se rompe la pierna en la nueva pasarela de madera de acceso a una cala de Samil: «No había barandilla y el suelo era resbaladizo»
- La niña milagro: el hospital Álvaro Cunqueiro salva a una embarazada y su bebé con una cirugía con parada circulatoria
- Un comprador se hace con la parcela de Alfageme por 275.000 euros
- El Sergas pondrá un filtro para reducir las pruebas de imagen en Urgencias
- El Día de la Policía altera y colapsa el tráfico en Vigo: calles cortadas, desvíos y escapatorias desde la AP-9
- Adiós a un pionero del mercado de ganado de Silleda
- Davila 01/10/2025
- África, la niña milagro con padrinos en el Chuvi