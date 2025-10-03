La Casa das Letras acoge la campaña Toponimízate

La Casa das Letras de A Estrada acogió ayer la campaña Toponimízate. Falámosche dos nomes da túa terra, donde la Real Academia Galega y la Secretaría Xeral da Lingua explicaron a todos los asistentes a cómo mantener y preservar este patrimonio inmaterial, donde comentaron de qué trata este proyecto colaborativo de recogida de microtopónimos, llamado Galicia Nomeada, en el que nuestro municipio tiene mucho potencial y material por recoger.