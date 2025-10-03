Bombón logra su operación y volverá a correr

Bombón, la perra callejera de tres meses que fue atropellada por un coche, ya se recupera de la operación a la que tuvo que someterse para recomponer sus dos patas delanteras. Y todo gracias a la gran respuesta vecinal, cuyos donativos ayudaron a la asociación Patiñas A Estrada a financiar una operación cuyo coste rondaba los mil euros. Desde la entidad estradense agradecieron este apoyo, pudiendo realizar la operación en poco tiempo.

La cachorra de tres meses vivía protegida por su madre, Truca, en una zona de Figueiroa y sin contacto alguno con el ser humano. Truca está acostumbrada a moverse entre los miles de coches que pasan por esta transitada zona cada día, pero no la perrita, que fue atropellada en unas de sus primeras salidas. El impacto le ocasionó una fractura bilateral del radio en sus dos patas delanteras.

Desde Patiñas aguardan que Bombón pueda recuperarse completamente de las graves lesiones que sufrió para hacer vida normal con una familia que quiera acogerla. Por el momento, sigue sin poder moverse y necesita atención constante por parte de las voluntarias de la asociación.