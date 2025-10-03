Arden 3,62 hectáreas de monte raso en Cortegada

Un incendio forestal arrasó 3,62 hectáreas de monte raso durante la pasada madrugada en la parroquia silledense de Cortegada. Comenzó minutos antes de las once de la noche del jueves, en concreto, a las 22:57 horas, según el parte de la Consellería de Medio Rural, que lo dio por extinguido a las 6:20 horas del viernes.

El fuego prendió en dos puntos distintos en el entorno de la aldea de Xubín, lo que apunta a su origen intencionado. Uno de ellos fue contenido enseguida por los bomberos forestales y no avanzó. El otro foco fue el que dejó la mayor parte de la superficie quemada. Para las tareas de extinción, Medio Rural movilizó ocho agentes forestales, diez brigadas de bomberos, nueve motobombas y una pala.

Fue el segundo suceso incendiario registrado este jueves en el municipio de Silleda. Durante la tarde se había producido otro episodio en la parroquia de Ponte. Allí se registraron una decena de focos a lo largo de la carretera que va desde O Castro hasta Vilar. Apenas ardieron 1.200 metros cuadrados (0,12 hectáreas), pero el fuego causó gran alarma entre los vecinos, dado la proximidad a viviendas, negocios y fincas de cultivo de los lugares de O Espiño, Trasdosisto y Rosende. Las hipótesis barajadas apuntaban a chispas desprendidas de algún vehículo como posible origen, aunque tampoco se descartaba que los fuegos fuesen plantados deliberadamente.