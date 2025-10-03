Acento americano en las aulas

Las aulas de varios colegios de A Estrada y Vila de Cruces inician el curso con un marcado acento americano, gracias a la incorporación de tres auxiliares de conversación procedentes de Estados Unidos. Este programa, que busca enriquecer la enseñanza de idiomas además de la comprensión e inmersión cultural con gente de otros países, trajo a tres estudiantes americanas en una aventura profesional para ellas por tierras galaicas.

Riley Brewer, natural de Oregón y que repite por segundo curso consecutivo en el CEIP O Foxo, afirma que esta decisión se debe a que se siente «enamorada de Galicia y de la gente de aquí». Esta joven llegó a través del programa del Ministerio, y aunque en un principio fue una oportunidad «un poco al azar», pronto encontró en el rural estradense un lugar en el que se siente «muy bienvenida y a gusto con los profesores y los niños».

La coordinadora y tutora de Riley en O Foxo, la profesora de inglés Sandra Caneda, no oculta su satisfacción por poder contar de nuevo con ella: «Estamos orgullosísimos de tenerla, porque facilitan mucho el trabajo del profesorado y aportan ideas nuevas y originales. Los niños están encantados de tener un referente que solo les habla en inglés, y cuando repiten, como Riley, aún más».

El trabajo de la auxiliar se organiza de forma coordinada con el profesorado. «A principio de curso hacemos reuniones para fijar objetivos y, después, semanalmente preparamos actividades para promover la expresión oral. Riley trae muchas ideas, como juegos de rol, pequeñas obras de teatro o diálogos cotidianos que los alumnos disfrutan muchísimo», explica Caneda. Gracias a esta planificación, todos los cursos de primaria pueden tener al menos una sesión semanal con ella, más allá de las secciones bilingües obligatorias.

El componente cultural es otro de los grandes valores que aporta su figura. «Con ella trabajamos aspectos de la vida en Estados Unidos, desde la geografía hasta las festividades, o las diferencias en el vocabulario entre el inglés británico y el americano. Eso a los niños les fascina», añade la docente.

La estadounidense recuerda con cariño su primer contacto con los alumnos, el curso pasado: «Cuando volví este año estaban muy emocionados, me dieron abrazos y besos. Son niños muy majos y cariñosos». Entre las actividades que más le han marcado, cita su presentación inicial: «Mostré fotos de mi vida en Oregón, de mi casa, de una granja con vacas, de cactus en mi universidad… Les encantó. Fue una forma de conectar con ellos, de compartir no solo mi cultura, sino también mi vida».

De Washington hasta Nevada

Junto a Riley, otras dos jóvenes estadounidenses se estrenan este año en A Estrada como auxiliares de conversación. Jeanine Sheets, natural de Washington, desarrolla su labor en el IES Antón Losada Diéguez. Llegó al programa tras conocer la beca Fullbright, con la que buscaba «explorar otro país y mejorar mi castellano». Galicia no le era del todo desconocida: «En la universidad leí los poemas de autoras gallegas y me encantó la lengua. Cuando vine aquí me gustó mucho la naturaleza, aunque llevo poco tiempo y todavía tengo mucho que aprender», explica.

Jeanine Sheets, natural de Washington.

Jeanine, que ya había pasado 6 semanas en Irlanda, reconoce que esta es su primera experiencia de larga duración fuera de Estados Unidos. Entre las diferencias culturales, destaca los horarios y el ritmo de vida: «En mi país almuerzo hacia el mediodía, pero aquí se come más tarde. También noto que la vida es menos estresante, más relajada». Su inicio en el centro ha sido muy positivo: «Los alumnos son amables y curiosos sobre la vida en Estados Unidos, y los profesores también me han recibido muy bien. Estoy muy contenta con la experiencia».

Michaela Chesin, que llegó a Vila de Cruces desde Las Vegas. / Cedida.

La tercera voz americana en las aulas estradenses es la de Michaela Chesin, de Las Vegas, Nevada, que se incorporó al CEIP Plurilingüe Nosa Señora da Piedade, en Vila de Cruces. Es su primera estancia en Europa y confiesa estar entusiasmada: «Todo el mundo es muy amable, los profesores y los estudiantes me han recibido con mucho cariño. Estoy emocionada de continuar esta experiencia».

En Estados Unidos trabajaba como maestra y vio en el programa una oportunidad para crecer: «Quiero aprender más español, conocer una cultura nueva y, al mismo tiempo, enseñar inglés». Las tres auxiliares aportarán frescura a las aulas con sus diferentes perspectivas de una cultura lejana.

24 centros de Deza y Tabeirós acogen a estos auxiliares

Las tres auxiliares de conversación americanas representan el espíritu de un programa que busca acercar realidades distintas al aula y generar un aprendizaje mutuo, en hasta un total de 24 centros de Deza y Tabeirós. En total, Galicia acogerá a 690 auxiliares de conversación que prestarán apoyo este curso en 791 centros, procedentes de 19 países.Como señala Ryley Brewer, «es una aventura que resulta enriquecedora tanto en lo personal como en lo profesional». De momento, todas expresan su entusiasmo por la experiencia, y aunque es pronto para confirmar si repetirán el próximo curso, Galicia se convirtió por el momento en un hogar temporal donde las tres se sienten arropadas por sus compañeros y alumnos.Algunos de los centros aún no recibieron a sus nuevos profesores, que se irán incorporando a lo largo de estas semanas, mientras que otros ya comparten a sus auxiliares con otros centros, como el caso de la joven de Oregon, que también imparte sus lecciones en el CEIP Villar Paramá en Souto de Vea. La estancia de estos será hasta junio, el curso completo, donde intercambiarán conocimientos y experiencias con su nueva cultura adoptiva, con el fin de enseñar a la vez que aprender. La casualidad quiso que tanto en A Estrada como en Vila de Cruces se recibiera a 3 estadounidenses como auxiliares de conversación, lo que ayudará a los pequeños a conocer la cultura yanki de primera mano.