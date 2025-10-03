Abren el plazo para participar en el Consello Municipal da Muller de Silleda

El Concello de Silleda abre hoy el plazo para solicitar formar parte, como vocal, del Consello Municipal da Muller. La puesta en marcha de este organismo quedó aprobada en el pleno de mayo. Su reglamento indica que podrán integrarse como vocales personas que sean representantes de los grupos políticos municipales, de asociaciones vinculadas a la igualdad de género o de colectivos del ámbito educativo, sindical, sanitario, social o profesional. También pueden integrarse miembros de entidades que trabajen con grupos vulnerables o agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, amén de expertos en materia de igualdad y de diversidad de género.

La edil de Igualdade, Ángela Troitiño, anima a todos los vecinos y entidades interesadas a que presenten su solicitud. «El Consello Municipal da Muller será un espacio plural, participativo y abierto, en el que se debatan propuestas, se impulsen acciones y se promueva la igualdad real». Añade la experiencia y el conocimiento que pueden aportan las asociaciones, colectivos y profesionales del municipio de cara a construir políticas que respondan a las necesidades reales de los vecinos y vecinas. «Será una herramienta útil de cara a una sociedad más justa». La entidad celebrará su reunión constitutiva el día 29 , a las 18.00 horas, en el salón de plenos.