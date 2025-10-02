Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Xosé Manuel Lobato presenta un novo libro

A Solaina de Piloño acollerá este sábado ás 19.00 horas a presentación do no vo libro de Xosé Manuel Lobato, titulado ‘Casiopea... Luz do Norte’. A obra está ilustrada polo artista estradense Ramiro Cimadevila, que acudirá xunto co autor ao acto, onde tamén participarán Carmen Lareo, Charo Golmar e Fátima de la Iglesia, coa colaboración de Fervenza Edicións.

