«Los vecinos nos prefieren a otros cuerpos porque somos más cercanos»

«El Concello de Silleda sólo puede estar agradecido por su compromiso ejemplar y por estos años de servicio público», destacó ayer Paula Fernández Pena de Manuel López, que también fue voluntario de Protección Civil una década antes de entrar en la Policía Local.

-¿Con qué se queda de tantos años de servicio en Silleda?

-Evidentemente, con los ratos buenos, a pesar de que también hubo algunos malos, como en todo en la vida. Hay que quedarse con lo bueno de lo vivido.

-Por su experiencia, ¿es Silleda una localidad tranquila?

-Sin duda. Lo cierto es que nunca hubo cosas graves que lamentar. Tuvimos algún accidente con fallecidos, que ahora hay menos. Me acuerdo del accidente del autobús o algún incendio con algún fallecido, pero también ----recuerdo momentos buenos como cuando ayudas a la gente, que es lo más gratificante de esta profesión.

-¿Se sintió valorado en todo este tiempo por sus vecinos?

-Tengo que decir que sí. Cuando había algún problema siempre acudían a nosotros. Incluso antes de llamar a la Guardia Civil. Parece que como estamos más en contacto con el vecindario, somos más próximos y nos cuentan a nosotros sus problemas y nos prefieren a otros cuerpos. Somos los más cercanos y eso se nota en el día a día del servicio.

-¿Pensaba que su jubilación se iba a producir de esta forma?

-Aún tengo que adaptarme a mi nueva vida para ver cómo va a ser de ahora en adelante. Fueron muchos años y los dos últimos de jefe sí que te agobian un poco porque tienes mucha más responsabilidad. Ahora ya decía que estaba deseando jubilarme aunque te queda eso de que te gusta tanto tu trabajo que siempre vas a querer estar en activo, pero no se puede. Date cuenta de que ahora somos menos personal en el servicio y entonces nos consigues hacer bien tu trabajo. Si fuéramos suficientes, lo haríamos más o menos bien pero así es complicado.

-¿Cómo ha sido la relación con los distintos alcaldes de Silleda?

-Muy buena. Trabajé con cinco alcaldes: Juan Salgueiro, Roucho [José Fernández Viéitez], Ofelia [Rey], Manuel Cuíña y Paula Fernández Pena. Siempre tuvimos una magnífica relación con todos ellos, y eso también es algo que me llevo con mi jubilación.

-¿Cuánto de vocacional tiene un trabajo como el suyo?

-Hay que tener vocación, creo que como en cualquier trabajo de tanta responsabilidad. Muchas veces nos miran como los malos de la película porque nuestro papel siempre es duro, por supuesto. Sin vocación te cansas y lo dejas todo y por eso es tan necesaria para este puesto. Tú siempre procuras hacerlo siempre lo mejor posible y pienso que la inmensa mayoría de la gente reconoce nuestra labor.

-¿Ya tiene pensado en qué ocupar su tiempo a partir de ahora?

-Al vivir en una aldea te sobra siempre qué hacer. Tengo unos manzanos ahí para entretenerme y a los que pienso dedicarles más tiempo a partir de ahora. También me gusta la pesca y tengo pensado acercarme algún día a la orilla del mar para poder pescar. Ya que tenemos la oportunidad de poder marchar cinco años antes, pues aprovecharlos en cosas que a lo mejor antes no podía porque como te digo con la jefatura la responsabilidad era muy grande.