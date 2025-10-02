La UNED Pontevedra realiza ocho cursos

El Departamento de Extensión Universitaria y Actividades Culturales de la UNED en Pontevedra presenta un ciclo formativo para este otoño con un total de ocho cursos dirigidos a profesionales sanitarios que abordan desde la salud femenina hasta la dermocosmética, pasando por la neurología, el corazón, el aparato locomotor, el sistema respiratorio, la inmunidad y la farmacología.