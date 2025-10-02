Silleda se integra en la comunidad energética que promueve la Diputación

La junta de gobierno local de Silleda aprueba su adhesión al convenio de la Diputación para la puesta en marcha de una comunidad energética local en la que se emplearán las instalaciones del pabellón municipal César González Fares para colocar paneles solares.

La iniciativa está impulsada desde la Oficina Provincial de Transformación Comunitaria +Renovables, y cuenta con financiación de los fondos europeos Next Generation EU. Su finalidad es fomentar la autosuficiencia energética, mejorar la eficiencia y avanzar hacia un modelo sostenible y respetuoso con el medio ambiente. La alcaldesa, Paula Fernández Pena, señala que la activación de esta comunidad energética «es una oportunidad para reducir costes, avanzar en la transición ecológica y reforzar nuestro compromiso con un futuro más sostenible».

Silleda ya cuenta con la Asociación Comunidade Enerxética Trasdeza, constituida a través del proyecto europeo EC4Rural, de la que no forma parte la administración local porque la oposición no apoyó su integración en el pleno de mayo. En cualquier caso, con esta adhesión a la propuesta de la Diputación Silleda se suma a las comunidades que se están creando en otros municipios con menos de 50.000 habitantes. Fernández Pena quiere, en este sentido, agradecer a la entidad que preside Luis López «su compromiso para facilitar esta transición energética también en el rural».