San Miguel, O Carme e As Dores en Lamela

A parroquia silledense de Lamela está de festa esta fin de semana. Mañá, venres, hai misa na honra de San Miguel ás 19 horas cos Sin Son Ghaiteiros. O sábado, a eucaristía da Virxe do Carme é ás 13, seguida do III Xantar das Familias e Amigos no campo da festa; empanada, polbo da ría, carne ao caldeiro, pan, viño, auga, refresco, postre e café con gotas conforman un menú, servido pola pulpería Crisóstimo, que custa 35 euros para adultos e 18 para cativada de 5 a 10 anos. A charanga Os Atrevidos toca á mañá e anima o baile da tarde xunto aos DJ Señor Magick e David Expósito. E o domingo, coa misa das Dores ás 13:15, actúa a Banda Recreativa e Cultural da Bandeira.

