San Miguel, O Carme e As Dores en Lamela
A parroquia silledense de Lamela está de festa esta fin de semana. Mañá, venres, hai misa na honra de San Miguel ás 19 horas cos Sin Son Ghaiteiros. O sábado, a eucaristía da Virxe do Carme é ás 13, seguida do III Xantar das Familias e Amigos no campo da festa; empanada, polbo da ría, carne ao caldeiro, pan, viño, auga, refresco, postre e café con gotas conforman un menú, servido pola pulpería Crisóstimo, que custa 35 euros para adultos e 18 para cativada de 5 a 10 anos. A charanga Os Atrevidos toca á mañá e anima o baile da tarde xunto aos DJ Señor Magick e David Expósito. E o domingo, coa misa das Dores ás 13:15, actúa a Banda Recreativa e Cultural da Bandeira.
- Tres heridos tras el atropello de una moto a una madre y su hija junto al colegio Ramón y Cajal de Vigo
- Adiós a un pionero del mercado de ganado de Silleda
- María Velasco, psiquiatra y divulgadora: «A los niños hay que ayudarles a crecer, no lo hacen solos»
- Herido un motorista en un accidente que colapsa la AP-9 en Vigo
- Muere un motorista septuagenario en la A-55 tras colisionar contra la mediana a la altura de Mos
- Fallece a los 49 años la exconcejala del Partido Popular de Ponteareas Isabel González
- Un comprador se hace con la parcela de Alfageme por 275.000 euros
- El Sergas pondrá un filtro para reducir las pruebas de imagen en Urgencias