Rodeiro licita por 69.000 euros la restauración del tramo urbano del río
Contempla recuperar el sendero peatonal y construir muros de contención que eviten el arrastre de tierras que causaron las inundaciones de 2023
REDACCIÓN
El Concello de Rodeiro mantiene abierto hasta el próximo miércoles, día 8, el plazo de presentación de ofertas para las actuaciones de restauración del tramo urbano del río. La licitación está abierta desde el pasado 24 de septiembre y cuenta con un presupuesto base de ejecución de 68.99 euros. La empresa adjudicataria dispone de tres meses para ejecutar los trabajos.
Estas obras afectarán a tres parcelas, ubicadas en la A Gaiola, que sufrieron serios daños tras las inundaciones de enero de 2023. El proyecto que redactó Juan Carlos Bardelás Lamas indican que estas fincas están en una zona de protección, como recoge el Plan de Urbanismo, y que esas intensas lluvias afectaron a parte del sendero peatonal construido en el margen izquierdo del río. Por eso, hay que ejecutar trabajos de desbroces y limpieza de ese sendero, con la retirada de tierra o el nivelado del suelo. En cuanto a la restauración, hay que ejecutar un montículo natural para la contención de aguas ante nuevas crecidas del caudal, a base de granito y con geomalla. A esas estructuras de contención con muro tipo escollera se suma la colocación de bordes de traviesa de madera en las zonas donde se hayan perdido así como la fijación de las ya existentes, al margen de una base de zahorra natural en varios caminos.
