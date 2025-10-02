El PSOE alerta del riesgo de la pérdida definitiva del antiguo centro de salud

La portavoz socialista en el Concello de Lalín, Alba Forno, denuncia «la parálisis absoluta» del gobierno del PP en las gestiones para la reversión del viejo centro de salud. El Sergas «aún» no le ha devuelto el inmueble a la Tesorería General de la Seguridad Social, por lo que ésta tampoco puede formalizar su cesión al Concello.

Forno habla de «un nuevo fracaso» del gobierno local, «incapaz de poner en marcha un proceso clave para que los vecinos de Lalín puedan recuperar un edificio que lleva tiempo abandonado y que podría tener un uso social muy importante». Recuerda que en marzo de 2023 el PSOE llevó al pleno una propuesta para iniciar lo antes posible las gestiones con la Seguridad Social y la Xunta. En aquel momento, el alcalde, José Crespo, calificó su iniciativa de «chiste», si bien «después dijo que se ponía manos a la obra». «Pero vemos que todo sigue paralizado y que ni siquiera se ha recuperado la titularidad por parte de la Seguridad Social», reprocha.

Forno incide en que, por ley, la Seguridad Social solo puede recibir el edificio en buenas condiciones estructurales, por lo que será la Xunta quien tenga que acometer las obras necesarias antes de proceder a su devolución. «El Sergas no puede entregar en ruinas lo que recibió en buen estado, por lo que este proceso exigirá inversiones que la Xunta no está afrontando», explica. Si sigue deteriorándose, advierte, puede acabar siendo «irrecuperable»: «Mucho nos tememos que lo único que se le pueda devolver al Concello sea una parcela, porque puede salir más caro arreglarlo que derribarlo y levantar un edificio nuevo».

Forno subraya que la única herramienta legal disponible para que la SS pueda ceder el edificio al Concello es la de la adscripción, que se formaliza mediante acuerdo plenario y que permite una cesión de uso por 50 años prorrogables. Indica que es una figura utilizada en otros concellos, como Nigrán, y que «en la práctica supone poner el inmueble a disposición del vecindario para toda la vida». Pero echa en falta «voluntad política» por parte de un gobierno de Crespo «condenado a ser un gobierno del abandono, que ni defiende ni trabaja por los intereses del vecindario».