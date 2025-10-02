Un proyecto de 4,2 millones mejorará más de cinco kilómetros de la PO-230
REDACCIÓN
La Xunta destinará 4,2 millones de euros al ensanche y mejora de la carretera autonómica PO-230 al paso por los municipios de Campo Lameiro y Cerdedo-Cotobade. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, junto al director de la Axencia Gallega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, dio a conocer ayer en Campo Lameiro este proyecto, que la Xunta somete a información pública hasta el 3 de noviembre.
La actuación abarcará la ampliación y mejora de la carretera autonómica PO-230, en el tramo de 5,3 kilómetros de longitud que recorre los núcleos de población de Praderrei (Campo Lameiro), Fentáns (Cerdedo-Cotobade) y Parada (Campo Lameiro). Se rectificará el radio de 19 curvas y el proyecto también prevé la realización de diversos cambios de sentido y la mejora de los accesos existentes desde lo viario municipal.
- Tres heridos tras el atropello de una moto a una madre y su hija junto al colegio Ramón y Cajal de Vigo
- Adiós a un pionero del mercado de ganado de Silleda
- María Velasco, psiquiatra y divulgadora: «A los niños hay que ayudarles a crecer, no lo hacen solos»
- Herido un motorista en un accidente que colapsa la AP-9 en Vigo
- Muere un motorista septuagenario en la A-55 tras colisionar contra la mediana a la altura de Mos
- Fallece a los 49 años la exconcejala del Partido Popular de Ponteareas Isabel González
- Un comprador se hace con la parcela de Alfageme por 275.000 euros
- El Sergas pondrá un filtro para reducir las pruebas de imagen en Urgencias