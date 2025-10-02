El precio de la leche cruda baja por tercer mes consecutivo

Las explotaciones ganaderas gallegas cobraron la leche cruda en julio a una media de 48,3 céntimos por litro, según el informe mensual del Ministerio de Agricultura. El importe supone el tercer descenso consecutivo en el precio de este alimento, puesto que pasó de los 48,9 céntimos de abril a los 48.8 de mayo y a los 48,4 de junio. Como de costumbre, la media estatal es superior y alcanza los 50,2 céntimos por litro. Desde enero, la producción de leche en Galicia rebasa los 1,81 millones de toneladas, que suponen el 41% de los 4,39 millones que se producen a nivel estatal.

En cuanto al precio de la leche ecológica, la media gallega en julio es de 60 céntimos, mientras que la española sube a los 61,3. De las 3.548 toneladas que se producen bajo el régimen ecológico, 2.458 proceden de granjas de Galicia.