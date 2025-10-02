El PP de Cruces insiste en la falta de rigor en la licencia de un negocio

El PP de Vila de Cruces sale al paso de las declaraciones del alcalde, Luis Taboada, por el caso de la inspecciones realizadas a un negocio del municipio. Los populares recalcan que «en ningún momento afirmamos que la inspección administrativa tuviese su origen en la Policía Local ni en el edil de Urbanismo. Lo que denunciamos es la mala praxis realizada a partir de ese momento, cuando el asunto llegó a manos del alcalde».

El principal partido de la oposición señala que una vez que entra por registro una inspección de este tipo, lo habitual sería que el regidor diese traslado a Secretaría para comprobar en los archivos si el local dispone o no de licencia, «y, en el caso de tenerla, remitir esta información al organismo o fuerzas de seguridad que efectuaron esa inspección, y se acababa ahí el asunto». Es decir, «simplemente con una comprobación administrativa previa se habría evitado todo el esperpento producido». Sin embargo, añade el PP, lo que se hizo desde el gobierno de Xuntos al local afectado fue comunicarle la posibilidad de un precintado inmediato sin verificar antes si ese local contaba o no con la documentación en regla. Apunta, por tanto, que «la falta de rigor la ausencia de comprobación previa y la manera inaceptable en que se gestionó la comunicación con el afectado es responsabilidad exclusiva del alcalde».