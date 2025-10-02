Nove entidades reciben 22.000 euros para facer actividades a prol do galego

A Deputación de Pontevedra destina preto de 22.000 euros a nove colectivos de Deza e Tabeirós-Montes no marco das súas axudas para o impulso de actividades de dinamización da lingua galega. O reparto aprobado na última xunta de goberno beneficia a 44 entidades sen fins de lucro da provincia.

Recibirán recursos catro colectivos de Lalín, tres da Estrada e dous de Vila de Cruces: Asociación Cultural Mirlotís, 3.430 euros para o proxecto de dinamización La Lin Gua; Asociación de Veciños de San Cristovo de Camposancos, 2.319,71 euros para actividades de Nadal relacionadas coa lingua e o rural galego; Grupo de Baile e Música A Carballeira, 1.700€ para os XX Premios A Carballeira á Defensa das Tradicións; Asociación Cultural Bolarqueira, 1.050 € para Literatura no rural 2025; Fundación Cultural A Estrada, 3.900€ para un programa especial co gallo das Letras Galegas; Recreo Cultural da Estrada, 2.864,67€ para o IV Programa de Marzo Con M de Muller; A Xesteira, 1.575€ para As Nosas Letras 2025; Fundación Casa-Museo A Solaina de Piloño, 4.000€ para a mostra do I Concurso de Curtametraxes Documentais Carlos Asorey Martínez; e Asociación Social e Cultural Garatuzas de Piloño, 1.000€ para Garatuzas Stopmotion.