Murallón de Son fixa horarios para trece artistas en dous días
A formación local Cremita tocará na sesión vermú do sábado, que conta con Biznaga, Josetxu Piperrak, Bala ou Amygdala no cartel
O Murallón de Son xa ten horarios para os seus dous días de actuacións: sábado 4 e domingo 5 de outubro. Trece artistas, entre os que destacan Biznaga, Josetxu Piperrak, Bala ou Amygdala, conforman o cartel dun festival que volve á carballeira da Bandeira. A última tanda de entradas en venda anticipada, a 28 euros, péchase o primeiro día do festival ás 18:00 horas; logo custarán 35€.
O festival arrancará o sábado ás 13:30 horas cunha sesión vermú a cargo de Cremita, formada por integrantes da Banda Recreativa e Cultural da Bandeira que propón pezas de baile de onte e de hoxe. Será na Carballeira de Silva, igual que as dúas primeiras propostas da tarde: os xogos de Sororas, a partir das 16:00, e a pinchada de vinilo de Comeback Kris, de Lalín, en torno ás 17:30 horas.
A acción trasladarase logo ao escenario principal do festival, ao que se subirá en primeiro lugar, ás 19:00 horas, o ponteareán Hugo Guezeta, un dos rapeiros máis importantes do panorama urbano galego. Ás 20:45 horas será a quenda de Faul, autodenominado trío de punk sucio e políglota que chega ao Murallón para transformar a rabia en cancións.
Platos fortes
En torno ás dez da noite chegará un dos platos fortes da velada musical. Josetxu Piperrak, exvocalista da clásica banda punk de La Ribera (Navarra) activa na década de 1990 e da que toma o apelido; con The Riber Rock Band, o seu novo proxecto, combinará temas emblemáticos con novas composicións igualmente cargadas de crítica social.
Pouco antes da medianoite, ás 23:45, está fixado o comezo da actuación de Bala, toda unha referencia do panorama estatal contemporáneo; a dupla formada por Violeta Mosquera e Ánxela Baltar combina sons que recordan ao rock dos 90 con influencias que van desde o grunge ata o punk. Presentará o seu traballo Besta.
Xa na madrugada do domingo, ás 1:15 horas está previsto que saia ao escenario Biznaga, cabeza de cartel desta edición, co seu novo traballo ¡Ahora!. Formada en 2012 por Álvaro García e Jorge Navarro, aos que logo se unirían Jorge Milky Ballarín e Álvaro Torete Casado, é unha banda malagueña de punk moi contestataria e reivindicativa, tanto nas súas letras de canción protesta contemporánea como nas súas manifestacións públicas.
Desde Barcelona chega Amygdala, un DJ de prestixio internacional que comezará a pinchar a iso das 2:50. Co seu traballo busca revolucionar o tekno dunha maneira fresca e innovadora sen perder a esencia ravera. Pechará, desde as 3:50, de_mo DJ, outro artista da casa que promete ritmo electrónico e distorsión. Os intermedios contarán coa animación da vilagarciá Señora DJ, referente indiscutible da música electrónica galega que xa é un clásico nesta e noutras citas da contorna.
Para o domingo queda unha sesión vermú na Carballeira de Silva. Comezará ás 12:30 co espectáculo de música, clown, títere e narración chea de retranca e inxenio de Brais das Hortas. E seguirá, ás 13:45, Arremecághona’s Produçións, outra proposta para goce de familias e público xeral.
Acampada e comida
O festival volverá contar con servizo de acampada, incluída no prezo da entrada. Será nas instalacións do polideportivo municipal da Bandeira, moi pretiño do recinto festivaleiro, ao abrigo de inclemencias meteorolóxicas e con todos os servizos hixiénico-sanitarios. Abrirase o sábado ás doce do mediodía e pecharase o domingo ás catro da tarde. Na zona exterior do pavillón hai espazo para aparcar furgonetas e campers, ademais de diferentes áreas de estacionamento polo pobo. Coma de costume, tamén haberá posto de pulpeiro e food trucks.
Murallón de Son está organizado pola Asociación Festibandeira. Colaboran o Concello de Silleda, a Xunta de Galicia e a Deputación de Pontevedra, amais de patrocinadores privados. Para facilitar as tarefas de montaxe e garantir a seguridade dos asistentes, a rúa da Empanada estará cortada e con prohibición de aparcar –so acceso a garaxes–, no tramo entre Xeral e Lavadoiro, das 17:00 do venres ás 19:00 do domingo.
