López Bueno, nuevo coordinador comarcal del PSOE de Ulla-Umia

El PSdeG-PSOE del Ulla-Umia inicia nueva etapa con la elección de Luis López Bueno como coordinador comarcal, tras la asamblea celebrada el miércoles en A Estrada con la participación del secretario general provincial, David Regades, actual portavoz socialista y secretario general de la agrupación de A Estrada, asume la coordinación comarcal con el objetivo de reforzar la acción política conjunta, consolidar la voz socialista en la comarca, donde gobierna en Caldas y Cuntis.

En su primer discurso, el nuevo coordinador destacó que «Ulla-Umia es una comarca donde el socialismo ha demostrado que gobernar con responsabilidad, estabilidad y proyectos sólidos da resultados. Caldas, Cuntis y Pontecesures son ejemplos de éxito colectivo que deben inspirarnos a todos». López Bueno subrayó también que «es un honor y una gran responsabilidad asumir esta coordinación gracias a la confianza de los compañeros».

Durante la asamblea, David Regades puso en valor el proceso de constitución de las coordinadoras comarcales, que nació del congreso provincial celebrado en mayo, y señaló que «estos pasos son imprescindibles para construir un PSdeG-PSOE más cohesionado, movilizado y próximo al territorio, con el objetivo claro de recuperar el gobierno de la Diputación de Pontevedra».

Dentro de la organización interna del partido la comarca de Ulla-Umia se configura como una de sus áreas de referencia territorial para el partido. Bajo esta denominación se agrupan A Estrada, Barro, Caldas de Reis, Campo Lameiro, Cuntis, Moraña, Pontecesures, Portas y Valga.