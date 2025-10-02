Todo listo para que el nuevo edificio judicial de A Estrada empiece a funcionar este mes

El nuevo edificio judicial de A Estrada ya está listo para la puesta en funcionamiento a lo largo de este mes, con el traslado progresivo de los juzgados desde sus antiguas sedes, de manera que las dependencias estarán plenamente operativas en noviembre. Con esta infraestructura se da respuesta a una de las demandas más esperadas en la villa, que a partir de ahora contará con unas instalaciones modernas, accesibles y sostenibles para prestar servicio a miles de ciudadanos de la comarca.

Asistentes a la inauguración. / Bernabé/ Javier Lalín

El inmueble, situado en el núcleo de servicios de A Baiuca, ocupa casi 1.600 metros cuadrados en una sola planta y está concebido como un espacio funcional y diáfano. Entre sus dependencias destacan el decanato, dos salas de vistas, dos archivos, salas de videoconferencias e informática, Registro Civil, área de atención para profesionales y sala de atención a la víctima. También incorpora un despacho y sala de espera para el Imelga, un despacho para la Fiscalía y dependencias para la Guardia Civil y los servicios de seguridad. En total, acogerá a una plantilla de 18 efectivos: dos jueces, dos letrados de la Administración de Xustiza, doce funcionarios y dos guardias civiles.

Plano aéreo del edificio. / Cedida

La inauguración oficial se celebró este miércoles por la mañana y contó con la presencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien subrayó que el edificio «responde al compromiso del gobierno gallego con la modernización de la Administración de Justicia e con la mejora de los servicios públicos prestados a la ciudadanía». Según explicó, se trata de «un edificio para el futuro, que permitirá trabajar con comodidad, modernidad y transparencia».

La inversión destinada a este proyecto asciende a 3,3 millones de euros, una obra que sufrió retrasos debido a la crisis internacional de materiales tras la invasión de Ucrania. A pesar de esas dificultades, se ha logrado culminar el primer edificio judicial en Galicia diseñado bajo los estándares europeos de sostenibilidad que serán obligatorios a partir de 2030. Su cubierta vegetal, los siete patios interiores que aportan luz natural y el planteamiento arquitectónico de consumo casi nulo lo convierten en un referente en materia medioambiental.

En su intervención, Rueda enmarcó esta actuación en la estrategia global de la Xunta para la mejora de infraestructuras judiciales, que prevé más de 165 millones de euros de inversión entre 2014 y 2026.

La inauguración estuvo marcada también por las palabras de los representantes municipales. El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, reconoció la gestión urbanística de su antecesor, José López Campos, por haber trasladado el campo de fútbol de A Baiuca, lo que permitió disponer de un amplio terreno destinado a servicios de primera necesidad. Por su parte, la alcaldesa de Forcarei, Belén Cachafeiro, también quiso destacar la importancia de la obra: «Estas isntalaciones mejorarán la vida de los 24.000 vecinos de esta comarca», señaló, agradeciendo a la Xunta la inversión.