Todo listo para que el nuevo edificio judicial de A Estrada empiece a funcionar este mes
El proyecto permite unir los dos juzgados del partido de Tabeirós-Montes, con una inversión de 3,3 millones de euros | Es el primero de Galicia construido bajo los estándares de sostenibilidad europeos, obligatorios para 2030
El nuevo edificio judicial de A Estrada ya está listo para la puesta en funcionamiento a lo largo de este mes, con el traslado progresivo de los juzgados desde sus antiguas sedes, de manera que las dependencias estarán plenamente operativas en noviembre. Con esta infraestructura se da respuesta a una de las demandas más esperadas en la villa, que a partir de ahora contará con unas instalaciones modernas, accesibles y sostenibles para prestar servicio a miles de ciudadanos de la comarca.
El inmueble, situado en el núcleo de servicios de A Baiuca, ocupa casi 1.600 metros cuadrados en una sola planta y está concebido como un espacio funcional y diáfano. Entre sus dependencias destacan el decanato, dos salas de vistas, dos archivos, salas de videoconferencias e informática, Registro Civil, área de atención para profesionales y sala de atención a la víctima. También incorpora un despacho y sala de espera para el Imelga, un despacho para la Fiscalía y dependencias para la Guardia Civil y los servicios de seguridad. En total, acogerá a una plantilla de 18 efectivos: dos jueces, dos letrados de la Administración de Xustiza, doce funcionarios y dos guardias civiles.
La inauguración oficial se celebró este miércoles por la mañana y contó con la presencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien subrayó que el edificio «responde al compromiso del gobierno gallego con la modernización de la Administración de Justicia e con la mejora de los servicios públicos prestados a la ciudadanía». Según explicó, se trata de «un edificio para el futuro, que permitirá trabajar con comodidad, modernidad y transparencia».
La inversión destinada a este proyecto asciende a 3,3 millones de euros, una obra que sufrió retrasos debido a la crisis internacional de materiales tras la invasión de Ucrania. A pesar de esas dificultades, se ha logrado culminar el primer edificio judicial en Galicia diseñado bajo los estándares europeos de sostenibilidad que serán obligatorios a partir de 2030. Su cubierta vegetal, los siete patios interiores que aportan luz natural y el planteamiento arquitectónico de consumo casi nulo lo convierten en un referente en materia medioambiental.
En su intervención, Rueda enmarcó esta actuación en la estrategia global de la Xunta para la mejora de infraestructuras judiciales, que prevé más de 165 millones de euros de inversión entre 2014 y 2026.
La inauguración estuvo marcada también por las palabras de los representantes municipales. El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, reconoció la gestión urbanística de su antecesor, José López Campos, por haber trasladado el campo de fútbol de A Baiuca, lo que permitió disponer de un amplio terreno destinado a servicios de primera necesidad. Por su parte, la alcaldesa de Forcarei, Belén Cachafeiro, también quiso destacar la importancia de la obra: «Estas isntalaciones mejorarán la vida de los 24.000 vecinos de esta comarca», señaló, agradeciendo a la Xunta la inversión.
El primer tramo de la AG-59, operativo antes de 2026
Por último, Rueda destacó que la puesta en marcha del nuevo edificio judicial se verá acompañada de una mejora en las comunicaciones de la comarca de A Estrada. «Esperamos poner en servicio antes de final de año el tramo da autovía Santiago-A Estrada del que ya están finalizando las obras e iniciar el último y definitivo», señaló.La referencia del presidente alude a la prolongación de la autovía AG-59, que unirá de manera más rápida y segura A Estrada con la capital gallega. La Xunta adjudicó en los últimos meses el segundo tramo de esta infraestructura, entre Pontevea (Teo) y O Rollo (A Estrada), con un presupuesto cercano a los 28 millones de euros y el inicio de las obras previsto en otoño. Una vez completada, la autovía permitirá reducir a apenas diez minutos el tiempo de viaje entre Santiago y A Estrada, reforzando así la accesibilidad y la integración de la comarca con el eje metropolitano compostelano.
- Tres heridos tras el atropello de una moto a una madre y su hija junto al colegio Ramón y Cajal de Vigo
- Adiós a un pionero del mercado de ganado de Silleda
- María Velasco, psiquiatra y divulgadora: «A los niños hay que ayudarles a crecer, no lo hacen solos»
- Herido un motorista en un accidente que colapsa la AP-9 en Vigo
- Muere un motorista septuagenario en la A-55 tras colisionar contra la mediana a la altura de Mos
- Fallece a los 49 años la exconcejala del Partido Popular de Ponteareas Isabel González
- Un comprador se hace con la parcela de Alfageme por 275.000 euros
- El Sergas pondrá un filtro para reducir las pruebas de imagen en Urgencias