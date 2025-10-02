«A lingua galega está un pouco estancada, pero tampouco sei moi ben explicar o porqué»
O Recuncho da Lingua, impulsado por Pilar Bernárdez e emitido en Radio Estrada, cumpre a súa sexta tempada, consolidándose como un espazo fundamental para a divulgación da cultura e o patrimonio inmaterial da zona e a lingua galega, onde a súa boa acollida provocou que nacera así unha asociación cultural
Cando Pilar Bernardez se xubilou, hai xa seis anos, pensaba que só ía dedicar un curso a facer un programa radiofónico sinxelo, que non duraría moito tempo. Esta semana, O Recuncho da Lingua cumpriu a súa sexta tempada en Radio Estrada e convértese, luns tras luns, nun punto de encontro para a reflexión, a memoria e «a posta en valor do noso», en palabras de Bernardez. Grazas ao éxito do programa, a iniciativa foi medrando tanto que se transformou en asociación, e segue a implicar á comunidade para continuar organizando actividades fóra da emisora, como a charla-concerto de este sábado en Berres.
-Como naceu O Recuncho da Lingua en Radio Estrada?
-Comezou como un proxecto moi humilde, cunha especie de «data de caducidade». A idea inicial era falar un pouco da lingua e poñernos ao día nalgúns aspectos do noso patrimonio cultural e inmaterial. Pensabamos que duraría un curso escolar e pouco máis. Pero o proxecto colleu forza, a min entusiasmoume, tiña boa acollida e repercusión, e así fomos tirando. Agora xa imos pola sexta tempada, incluso seguimos durante a pandemia, emitindo desde a casa.
-Imaxinaba chegar tan lonxe cando arrincou este proxecto?
-Para nada. Eu acababa de xubilarme e era un reto persoal, unha maneira de xogar coa lingua, de falar un pouco de normativa, de historia, de recuperar autores esquecidos como Marcial Valladares, García Barros ou Avelina Valladares. Ao principio pensei que remataría axiña, pero a acollida foi tan boa que me ilusionou seguir. Hoxe non só temos o espazo radiofónico, senón tamén unha asociación que organiza actividades de promoción e coidado da lingua e do patrimonio cultural da contorna.
-E o formato do programa mantense igual que no inicio?
-Si, basicamente. Sempre emitimos en directo, media hora cada luns ás 16.30 horas. A evolución veu da man das colaboracións, pouco a pouco fomos incorporando entrevistas a persoas que chamamos «recuncheiros e recuncheiras», investigadores, docentes, estudosos… Moitos deles chegan por contacto directo ou polas súas publicacións, e sempre responden con moita xenerosidade.
-Outro dos piares do programa é involucrar aos centros educativos. Como funciona esa parte?
-Para min foi o logro máis grande. Dende fai 5 anos, cada mes participan colexios e institutos da Estrada, que van rotando: o Pérez Viondi, o Manuel García Barros, o IES Nº1, etc… Este ano tamén regresa o de Codeseda. Os alumnos preparan un tema común e expoñen o seu traballo no programa. Non é un debate, senón unha posta en común. Ás veces mesmo veñen avós ou persoas maiores con eles a contar contos, lendas, xogos tradicionais ou recordos, e iso é marabilloso porque xera un vínculo entre xeracións fantástico.
-Cal diría vostede que é hoxe o principal risco para a preservación dese patrimonio?
-Hai varios. Por unha banda, a perda de convivencia interxeracional: moitos maiores que gardaban ese saber xa non están, e con eles marchan tamén esas lembranzas. Tamén a escaseza de poboación nova no rural. Pero para min o máis preocupante é que ese patrimonio non chega ás aulas. Se a escola non transmite o valor do noso, pérdese. Aquí mesmo, en Berres, moitos rapaces non sabían quen fora Avelina Valladares. Agora, grazas ao programa, coñécena e mesmo leron os seus textos na radio. Logo temos tamén un problema co tema da lingua, que está un pouco estancada, pero tampouco sei moi ben explicar porqué.
-Ademais do espazo radiofónico, O Recuncho da Lingua tamén organiza actividades culturais fóra da emisora. Como xorden esas iniciativas?
-Foi un paso natural. O programa tivo moita repercusión e a xente animábanos a ir máis alá da radio. A primeira actividade foi un roteiro sobre Marcial Valladares, no 2020, que resultou marabilloso. A partir de aí empezamos a colaborar co Concello en exposicións e presentacións de libros. Nos últimos anos, centramos boa parte das iniciativas en Berres, que é onde está a sede. Este ano, que se dedica a Avelina Valladares, loitei para que Berres estivese presente e tivese o recoñecemento que merece, porque aquí está unha parte importante da nosa historia literaria e da nosa cultura popular.
-Este sábado organizan alí en Berres unha tarde musical moi especial. En que consiste?
-É unha actividade que me emociona especialmente. Será unha charla-concerto, un percorrido polos instrumentos tradicionais, con especial atención ao obradoiro de Riobó, onde se construíron gaitas hai décadas. Tamén se renderá homenaxe a Joaquín Espiño, último artesán dese obradoiro. Para min esta actividade ten un dobre obxectivo: recoñecer a riqueza cultural de Berres e Riobó e poñer en valor a nosa tradición musical.
