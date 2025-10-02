Lalín y A Estrada, entre los concellos con mayor gasto cultural por vecino

En 2022 se rebajaron las restricciones por la pandemia del coronavirus desatada un par de años antes y esto permitió recuperar la oferta de ocio. El informe «O gasto en cultura na administración local en Galicia», elaborado por el Consello da Cultura Galega, analiza el desembolso económico en este apartado tanto de las cuatro diputaciones como de los 313 concellos, divididos en cuatro grupos según su volumen de población. Toma datos de 2022 pero también de 2019, el año anterior al Covid, y de 2015.

Lalín y A Estrada se incluyen en los municipios del grupo B, que son los que tienen entre 20.000 y 49.999 habitantes. Su gasto per cápita en cultura fue en 2022 de, respectivamente, 87,69 y 66,19 euros. Solo los superan los 95 euros que gasta Narón por cada vecino. Están en ese podio gracias a que desde 2015 han incrementado su presupuesto para cultura, que por entonces se situaba en los 54 euros en ambos municipios. Debemos mencionar que otros ayuntamientos del mismo rango, pero con bastante más población, como Oleiros (supera los 38.000 vecinos), destinan a cuestiones culturales solo 45 euros.

Es lógico que al contar con más habitantes, el gasto per cápita sea menor. Ocurre con las diputaciones: la de Lugo registra un coste en cultura de 18,66 euros, mientras que en A Coruña es de 12,86. Pero este informe también es contundente: en muchos casos, al contar con un presupuesto más reducido, los concellos más pequeños, como los de menos de 5.000 habitantes tienen que hacer un esfuerzo inmenso «que llega a multiplicar el gasto por habitante de las ciudades». Ponemos como ejemplo a Dozón, incluido en ese grupo de municipios con menos de 5.000 vecinos y con además una densidad baja de población, inferior a los 20 habitantes por kilómetro cuadrado. Pues bien, en 2022 destinó a cultura 139,45 euros por cada habitante. El líder de esta lista es Vilariño de Conso, de Ourense, con casi 355 euros. Es casi el triple de los 121 del municipio de A Coruña, una cifra que también supera Dozón, como vemos.

Un concierto de la Banda de Música de Silleda en el monasterio de Carboeiro. / BERNABE/JAVIER LALIN

A veces los concellos tienen que reducir sus partidas en cultura para cubrir otras cuestiones. Es, en el fondo, «una prioridad política», como indica el citado informe. Esto explica que Silleda y Vila de Cruces, incluidos en la categoría de ayuntamientos con entre 5.000 y 19.999 habitantes y con una densidad baja de población (menos de 100 personas por kilómetro cuadrado) sí aparezcan en el listado de 2015. Hace 10 años, Cruces era el sexto de los 10 concellos de ese rango con mayor gasto por habitante, con 78,99 euros. Le seguía Silleda, con 73,32. Ni en 2019 ni en 2022 figuran en esa lista, que ahora lidera Ortigueira, con un desembolso que rebasa los 266 euros para gastos en cultura.

Una inversión que roza el 6% del presupuesto total

El presupuesto para cultura incluye bibliotecas, museos, hogares de jubilados y casas de juventud, pero también espectáculos, fiestas o conservación del patrimonio artístico.Puede parecer que el gasto per cápita es el idóneo para todas estas actividades, pero expresado en porcentaje respecto al presupuesto total de un municipio, queda muy modesto: en 2022, supone el 5,9% del total tanto en Lalín como en A Estrada, y en 2015 era el 6,3 y el 7,9%, respectivamente. Como apunte, en Cruces la proporción es mayor, del 8,5%, en 2022.El Consello da Cultura Galega desglosa ese gasto en cultura en 2022 según varios programas. En A Estrada, el 64,8% de lo que se destina a cultura se va a administración general, mientras que solo el 6,1% cubre promoción cultural, el mismo porcentaje que maneja para bibliotecas.

Más baja es aún la cifra para las instalaciones de tiempo libre, con solo un 1,5% del dinero con que se cubre cultura. Lalín lideró la dotación de equipamientos culturales en su categoría, con el 16,4% del total destinado a cultura, y ocupa la parte media del listado en cuanto a promoción cultural, con un 25,5%. Aquí encabeza Narón, al rebasar el 82,4%. Pero donde vuelve a destacar Lalín es líder en la protección de su patrimonio artístico, con un presupuesto del 13,4% del total cultural, seguido por el tímido 3,3% de Marín. Y el gasto en fiestas es aún mayor: del 32,6% del total cultural en Lalín y del 21,5 en A Estrada.