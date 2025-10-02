‘A Idade de Ouro en Movemento’ bota a andar o vindeiro domingo no Centro Comercial Pontiñas
REDACCIÓN
A concelleira de Envellecemento Activo, Carmen Canda, anuncia o comezo das actuacións musicais do programa A Idade de Ouro en Movemento, dentro do convenio coa Consellería de Política Social e Igualdade da Xunta de Galicia para o financiamento do Programa de Respiro Familiar Lalín Activa 2025. Ten como finalidade crear espazos de esparexemento dirixidos a persoas co fin de promover un envellecemento saudable.
O próximo domingo, 5 de outubro, comezará o programa coa actuación do dúo Arco Iris. Continuará os domingos no Centro Comercial Pontiñas de 19:00 a 21:00 horas e estará aberto a toda a cidadanía promovendo as actividades interxeracionais e lúdico-festivas para fomentar un envellecemento activo, a cultura musical no concello e a interxeracionalidade. Con esta iniciativa preténdese así mesmo mellorar a saúde, desenvolver habilidades sociais, procurar a erradicación da xerontofobia ou crear un espazo de ocio.
