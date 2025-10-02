Festas das Angustias en Pareízo e Cotarelo
As aldeas de Pareízo e Cotarelo, na parroquia lalinense de Goiás, honran á Virxe das Angustias. Segue a novena ás 19 horas e hai misas solemnes ás 12:15 horas o sábado e o domingo. Pero a primeira verbena é xa o venres, co dúo Charada e Pachi Show. Na sesión vermú sabatina toca a orquestra La Tremenda, que repite á noite co dúo Óbice Capital. O domingo a Banda de Lalín da un concerto ás 11:15 horas e na sesión vermú. O campo estará cuberto con carpa.
