Dúas Igrexas celebra a súa romaría do Rosario

A parroquia forcaricense de Dúas Igrexas celebra esta fin de semana as súas festas do Rosario. Venres é o día grande, con misa ás 18.00 horas na honra a Santa Bárbara, seguida da actuación de Os D’Aquí e, pola noite, gran verbena con Marbella, Disco Móbil Pirámide XL e un sorteo. O domingo haberá misa solemne pola Virxe do Rosario ás 12.30 e actuación dos Charanghaitos de Forcarei.

