Dúas Igrexas celebra a súa romaría do Rosario
A parroquia forcaricense de Dúas Igrexas celebra esta fin de semana as súas festas do Rosario. Venres é o día grande, con misa ás 18.00 horas na honra a Santa Bárbara, seguida da actuación de Os D’Aquí e, pola noite, gran verbena con Marbella, Disco Móbil Pirámide XL e un sorteo. O domingo haberá misa solemne pola Virxe do Rosario ás 12.30 e actuación dos Charanghaitos de Forcarei.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Tres heridos tras el atropello de una moto a una madre y su hija junto al colegio Ramón y Cajal de Vigo
- Adiós a un pionero del mercado de ganado de Silleda
- María Velasco, psiquiatra y divulgadora: «A los niños hay que ayudarles a crecer, no lo hacen solos»
- Herido un motorista en un accidente que colapsa la AP-9 en Vigo
- Muere un motorista septuagenario en la A-55 tras colisionar contra la mediana a la altura de Mos
- Fallece a los 49 años la exconcejala del Partido Popular de Ponteareas Isabel González
- Un comprador se hace con la parcela de Alfageme por 275.000 euros
- El Sergas pondrá un filtro para reducir las pruebas de imagen en Urgencias