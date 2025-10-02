Donación de Sangre en Vila de Cruces hoy

La unidad móvil de donación de sangre regresará a Vila de Cruces hoy, jueves 2 de octubre. El vehículo se instalará junto al Concello y atenderá a los donantes en horario de 16.00 a 21.00 horas. Desde el Concello animan a la ciudadanía a participar, recordando que cada donación puede salvar vidas.