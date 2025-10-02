Despliegue en Ponte por un incendio forestal con varios focos junto a la carretera
Redacción
La parroquia de Ponte, en Silleda, registró a las 16.41 horas de este jueves un incendio forestal con varios focos al pie de la carretera que la atraviesa desde O Castro hasta Vilar. Se detectaron otros fuegos también en la zona del agro de Rosende y en las proximidades de la iglesia parroquial.
La Consellería de Medio Rural movilizó varios servicios de extinción: 3 agentes, 4 brigadas, 4 motobombas, un técnico, 3 helicópteros y dos aviones.
A la zona se desplazaron la alcaldesa, Paula Fernández Pena, y otros miembros de la corporación municipal, así como efectivos de la Policía Local. Las primeras hipótesis sobre el terreno apuntaban a que el fuego pudo ser originado por algún vehículo al pasar por esta carretera desde O Castro hacia Vilar.
