Curso de Poda e injertos en Vila de Cruces

Comienza el curso de Poda e Injertos, que se impartirá en el Local Social de Larazo, en Vila de Cruces. Las clases teóricas tendrán lugar los días 18 y 25 de octubre, de 18.00 a 20.00 horas; y las clases prácticas el 15, 22 y 29 de noviembre y 6 de diciembre, de 10.00 a 14.00 horas. La inscripción cuesta 25 euros, y las plazas son limitadas. Los interesados podrán inscribirse en el propio Concello o llamando al 986 582 017, con fecha límite el miércoles 15 de octubre.