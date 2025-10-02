Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Curso de gallego para migrantes en A Estrada

El Concello de A Estrada convoca nuevo curso de introducción al gallego para personas migrantes. Se impartirá en el aula Cemit y contará con 20 horas de formación, empezando el lunes 13 de octubre y finalizando el día 29 del mismo mes. Los interesados pueden inscribirse antes del día 10, en el departamento de Cultura.

