Cortan la calle Cartagena por la celebración de ‘Silleda Fai’
REDACCIÓN
Silleda
El Concello informa de restricciones en el tráfico y estacionamiento en los próximos días en la capital municipal con motivo de la celebración del certamen Silleda Fai. Desde hoy hasta el lunes al mediodía estará cerrada la calle Cartagena. Solo se permitirá el acceso a los garajes, y el tráfico de la calle Antón Alonso Ríos será desviado por la rúa Castrelo.
