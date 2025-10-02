El Concello insta a Naturgy a arreglar las deficiencias en el suministro rural

El gobierno de Lalín traslada su malestar a Naturgy por las deficiencias en el suministro eléctrico, con cortes que, además de causar molestias, se traducen a menudo en pérdidas económicas para los afectados. La situación, que «se repite en demasiadas ocasiones en los últimos tiempos» y «afecta no a una ni a dos parroquias», genera quejas que ya le han ido transmitiendo a diversas personas relacionadas con la compañía.

El gobierno insta a la eléctrica a tomar las medidas necesarias, reparaciones, redimensionamento de transformadores o ampliación de las líneas, para dar un correcto servicio y que no se repitan comunicaciones como las formuladas el lunes por parte de vecinos de Vilatuxe. También en fechas recientes hubo cortes en el rural, como el que hace una semana dejó sin servicio a varias parroquias durante unas cinco horas, entre las 12:30 y las 19:30, aproximadamente, debido a una avería entre Bermés y Erbo.

Las quejas no se refieren solo a las líneas eléctricas, sino también a la parte administrativa, con tramitaciones eternas o extremadamente farragosas para empresarios y ganaderos, y hasta para la propia administración municipal. Así ocurrió hace poco con el local social de Carragoso-A Trigueiriza, que no se pudo inaugurar al no disponer de suministro eléctrico, tampoco durante su construcción, que tuvo que afrontarse con un generador autógeno.

El gobierno municipal presentará una moción en el próximo pleno para requerir a Naturgy la subsanación de todos estos problemas.