La historia de Bombón, una perrita de apenas tres meses rescatada en la zona de Figueroa, en A Estrada, ya conmueve a los vecinos que comienzan a participar mandando sus donativos para costear la operación, una cirugía para la fractura bilateral del radio en sus dos patas delanteras. La pequeña, hija de la conocida Truca (una perra callejera que lleva años viviendo en la zona), apareció en casa de una vecina con daños evidentes, por lo que la asociación Patiñas da Estrada comenzó una campaña de recaudación urgente para afrontar los costes de la operación, valorada en unos 1.000 euros, que incluyen todo el proceso de hospitalización.

Bombón necesita 1.000 euros para volver a caminar / Cedida

Su presidenta, Chus Carracedo destaca que, «a pesar del dolor, Bombón es un cachorro fuerte y con muchas ganas de vivir. Nos aseguran que volverá a caminar con normalidad, por eso no podíamos permitirnos no luchar por ella», asegura. «Nos emociona recibir ya donaciones incluso de personas que no conocemos. Desde aquí quiero dar las gracias públicamente a toda esa gente anónima que está ayudando, ojalá poder ponerles cara y darles las gracias en persona», reiteró.

Bombón permanecerá ingresada hasta el postoperatorio, y después, estará bajo el cuidado de la asociación, que se encargará de sus curas diarias y de buscarle un hogar. El número de cuenta de la asociación para donativos es el ES44 2080 5031 23 30 4006 1058.