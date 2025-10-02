El BNG critica el mal estado de las marquesinas escolares
Insta al Concello a realizar labores de limpieza y sustitución, para garantizar un servicio seguro
REDACCIÓN
El BNG de Lalín denuncia el estado de abandono de las marquesinas escolares en varias parroquias del municipio, tras recibir numerosas quejas de vecinos. Según la formación nacionalista, las estructuras presentan maleza, cristales rotos, óxido, filtraciones de agua y falta de bancos, lo que genera riesgos para los niños que las utilizan a diario. Manuel Carbón, responsable de organización del BNG en Lalín, asegura que algunas marquesinas, como la de Bergazos, se encuentran en un estado «deplorable», con su entorno lleno de basura y vegetación sin limpiar.
En este sentido, el BNG critica que el gobierno local no haya realizado ningún mantenimiento antes del inicio del curso escolar, pese a las condiciones climáticas adversas. Por ello, la organización solicita a la Alcaldía la reparación, reposición y limpieza «inmediata» de estas instalaciones y de su entorno, para garantizar un servicio seguro y adecuado para el alumnado del rural, ahora que ha iniciado el curso escolar.
- Tres heridos tras el atropello de una moto a una madre y su hija junto al colegio Ramón y Cajal de Vigo
- Adiós a un pionero del mercado de ganado de Silleda
- María Velasco, psiquiatra y divulgadora: «A los niños hay que ayudarles a crecer, no lo hacen solos»
- Herido un motorista en un accidente que colapsa la AP-9 en Vigo
- Muere un motorista septuagenario en la A-55 tras colisionar contra la mediana a la altura de Mos
- Fallece a los 49 años la exconcejala del Partido Popular de Ponteareas Isabel González
- Un comprador se hace con la parcela de Alfageme por 275.000 euros
- El Sergas pondrá un filtro para reducir las pruebas de imagen en Urgencias