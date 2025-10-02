Aumenta la venta de vivienda gracias al tirón de A Estrada, Lalín y Rodeiro

Durante el primer semestre del año, 256 pisos y casas construidos en las comarcas y en Cerdedo-Cotobade cambiaron de dueño, según los datos que maneja el Ministerio de Fomento. La cifra global supone un incremento tanto frente a las 228 ventas del primer semestre de 2024 como a las 221 de 2023. Y esa subida tiene tres ayuntamientos como protagonistas: A Estrada, Lalín y Rodeiro.

Entre enero y junio, el municipio estradense formalizó la venta de 76 viviendas (38 de enero a marzo y otras tantas desde abril a junio). La cifra supera cómodamente los 57 hogares que cambiaron de dueño durante la primera mitad de 2024. El incremento es todavía más notable en Lalín, que además lidera las transacciones inmobiliaria en la zona, con 91 en total (46 en el primer trimestre y 41 en el segundo). Son casi una treintena más que las 62 de 2024.

Es lógico que las dos cabeceras comarcales capitaneen la compraventa de vivienda, puesto que concentran la actividad económica y también los servicios educativos, judiciales y sanitarios. Pero la agroganadería, por ejemplo, puede ser otro aliciente para la adquisición de vivienda en la zona. Es el caso de Rodeiro, que en este primer semestre registró 11 transacciones de inmuebles (3 y 8), mientras que en 2024 habían sido solo 3. Otro municipio que mejora sus cifras es Vila de Cruces, que en un año pasa de 11 ventas a 13, de las que 5 se realizaron entre enero y marzo y las 8 restantes, de abril a junio. Dozón solo vende una, pero es que estaba sin ventas desde octubre de 2023.

En los otros concellos de Deza, Agolada formaliza 6 transacciones (en 2024 habían sido 7, y en 2025 se reparten en 1 y 5) y Silleda, 32, por debajo de las 45 del año pasado y repartidas en 15 en el primer trimestre y 17 en el segundo. Ya en Tabeirós-Montes, hubo 13 viviendas que cambiaron de dueño desde enero (7 y 6), que son 6 menos que las 19 del año precedente. Y por último, en Cerdedo-Cotobade se registraron otras 13 ventas, también por debajo de las 21 de 2024.

No varía, desde hace años, el perfil de hogar: vivienda libre y de segunda mano. De hecho, de las 256 transacciones globales, solo hay 3 casas o pisos a estrenar: 2 en Lalín y una en Cerdedo-Cotobade, mientras que se quedan en 15 los acuerdos de vivienda protegida: 12 de ellas están localizadas en A Estrada, 2 en Silleda y una tanto en Forcarei como en Vila de Cruces. Esto nos da una idea de la necesidad de disponer de más vivienda de régimen público.

Subastan una casa en Cerdeiriñas por 129.000 euros

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Lalín gestiona la subasta de una vivienda en la aldea de Cerdeiriñas, en Piloño (Vila de Cruces), cuyo plazo de participación remata el lunes, día 6. La puja servirá para cubrir un impago de 31.044 euros, y la vivienda está valorada en 129.000.Como indica el portal de subastas del BOE, las personas que deseen pujar por este inmueble han de hacer un depósito previo de 6.450 euros. El juzgado no ha establecido una puja mínima, pero los tramos entre las propuestas deben ser de 2.580 euros. El sitio web permite consultar además la puja más alta realizada hasta la fecha (el proceso está abierto desde el 16 de septiembre) y permite una prórroga de hasta 24 horas.