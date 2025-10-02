La Agasp imparte dos cursos para inspector de Policía Local

La Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) convoca dos cursos selectivos de acceso a la escala ejecutiva de la Policía Local: uno para la categoría de inspector y otro para inspector principal. Ambos están dirigidos al personal que superó los procesos selectivos y aún no realizó la formación correspondiente. Se desarrollarán entre el 16 de octubre y el 28 de noviembre de 2025 en modalidad semipresencial, combinando clases presenciales y teleformación. Con 250 horas, los cursos incluyen módulos operativos, jurídicos, técnicos, administrativos, de dirección de equipos y prácticos; el de inspector principal añade un bloque de gestión directiva y estrategias de mando. La inscripción es gratuita y sin límite de plazas, con solicitudes hasta el 13 de octubre.