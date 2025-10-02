Más de 150 locales se unen al Bono Turístico
La campaña del Bono Turístico arrancó el pasado 15 de septiembre y se extiende hasta el 25 de diciembre. Se emitieron 16.666 bonos para usar en cualquiera de los más de 150 locales de la provincia de Pontevedra. La Xunta anima a los establecimientos a que se adhieran al programa, pudiendo hacerlo hasta el 1 de diciembre.
