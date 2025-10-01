La Xunta entrega en A Estrada material de rescate
El director general de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, entregó ayer A Estrada diverso material de rescate a la ONG Briegal para sus actuaciones en emergencias. Entre los equipos cedidos se incluyen kits de rescate en altura, arcóns de transporte, y demás.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- María Velasco, psiquiatra y divulgadora: «A los niños hay que ayudarles a crecer, no lo hacen solos»
- Conmoción en el colectivo jurídico por la prematura muerte de Roi Darrieux Raposo
- Davila 28/09/2025
- Muere un motorista septuagenario en la A-55 tras colisionar contra la mediana a la altura de Mos
- O Grove se levanta contra las invasoras
- Libre el joven detenido por la presunta agresión sexual en plena calle en Vigo
- Tres heridos tras el atropello de una moto a dos peatones en Vigo
- Los trabajadores del Santander se movilizan en Vigo contra el cierre de sucursales