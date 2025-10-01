Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Xunta entrega en A Estrada material de rescate

El director general de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, entregó ayer A Estrada diverso material de rescate a la ONG Briegal para sus actuaciones en emergencias. Entre los equipos cedidos se incluyen kits de rescate en altura, arcóns de transporte, y demás.

