Vila de Cruces y Rodeiro reciben fondos de Augas de Galicia
REDACCIÓN
Vila de Cruces/Rodeiro
Vila de Cruces y Rodeiro son dos de los concellos gallegos que recibirán fondos de la Xunta para la acciones destinadas a minimizar pérdidas de agua en sus redes municipales.
La administración cruceña contará con 37.162 euros y la rodeirense, 44.994. La relación ayuntamientos beneficiados fue publicada ayer en el DOG.
