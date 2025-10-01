Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vila de Cruces y Rodeiro reciben fondos de Augas de Galicia

REDACCIÓN

Vila de Cruces/Rodeiro

Vila de Cruces y Rodeiro son dos de los concellos gallegos que recibirán fondos de la Xunta para la acciones destinadas a minimizar pérdidas de agua en sus redes municipales.

La administración cruceña contará con 37.162 euros y la rodeirense, 44.994. La relación ayuntamientos beneficiados fue publicada ayer en el DOG.

