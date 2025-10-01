Un ternero cebado de récord: 3.024 euros

La Central Agropecuaria de Galicia batió tres récords. Por una parte, registró el mayor precio pagado por un ternero carnicero: Un macho mestizo con etiqueta Ternera Gallega Suprema nacido en diciembre de 2024 y perteneciente a una explotación de Val do Dubra (A Coruña), fue adquirido por Ganados Ignacio, de Ordes (A Coruña) por 3.024euros (la marca anterior eran los 2.762€ que alcanzó el pasado 29 de julio un rubio de Aquitania). Y se registraron los mayores precios medios de las categorías de vacuno mayor, con 2.420,78€ (2.401,98 el 17 de junio), y de terneros carniceros, con 1.710,32€ (1.652,31€ el 27 de mayo). Unas altas cotizaciones en sintonía con la tendencia a nivel nacional y derivadas de la escaseza de estes animales y una alta demanda.