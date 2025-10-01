Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Taboada niega que ordenase inspecciones por la licencia de un negocio, como dijo el PP

Asegura que el control fue realizado por las fuerzas de seguridad del Estado

REDACCIÓN

Vila de Cruces

El equipo de gobierno de Vila de Cruces «desmiente» las acusaciones realizadas días atrás por el PP sobre supuestas inspecciones en un establecimiento comercial del municipio que los populares imputaron a una decisión del ejecutivo de Luis Taboada.

El ejecutivo asegura que la actuación que dio origen a este asunto no fue a iniciativa de la Policía Local ni del concejal delegado de Urbanismo, como indicó el PP,. sino «consecuencia de una inspección administrativa realizada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». Señala que este hecho objetivo fue aprovechado por los populares para manipular la realidad y llegando a atribuir a la Policía Local y al edil de Urbanismo «conductas inexistentes». Explica que el concejal y el agente municipal «actuaron con corrección» y se pusieron en contacto con el dueño del negocio para ofrecerle información sobre trámites administrativos.

Para el gobierno local las acusaciones de delitos como coacciones, prevaricación o tráfico de influencias carecen de fundamento «y solo pueden entenderse como una tentativa de dañar la reputación personal de los miembros de este gobierno y del personal municipal». El alcalde reprueba las declaraciones del PP, por falsas y gravemente lesivas y estudia acciones legales en defensa de la honra y de la integridad de concejales y trabajadores afectados. «Es lamentable que la oposición recurra a la calumnia y a la mentira como estrategia política», dice.

