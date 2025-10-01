Taboada niega que ordenase inspecciones por la licencia de un negocio, como dijo el PP
Asegura que el control fue realizado por las fuerzas de seguridad del Estado
REDACCIÓN
El equipo de gobierno de Vila de Cruces «desmiente» las acusaciones realizadas días atrás por el PP sobre supuestas inspecciones en un establecimiento comercial del municipio que los populares imputaron a una decisión del ejecutivo de Luis Taboada.
El ejecutivo asegura que la actuación que dio origen a este asunto no fue a iniciativa de la Policía Local ni del concejal delegado de Urbanismo, como indicó el PP,. sino «consecuencia de una inspección administrativa realizada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». Señala que este hecho objetivo fue aprovechado por los populares para manipular la realidad y llegando a atribuir a la Policía Local y al edil de Urbanismo «conductas inexistentes». Explica que el concejal y el agente municipal «actuaron con corrección» y se pusieron en contacto con el dueño del negocio para ofrecerle información sobre trámites administrativos.
Para el gobierno local las acusaciones de delitos como coacciones, prevaricación o tráfico de influencias carecen de fundamento «y solo pueden entenderse como una tentativa de dañar la reputación personal de los miembros de este gobierno y del personal municipal». El alcalde reprueba las declaraciones del PP, por falsas y gravemente lesivas y estudia acciones legales en defensa de la honra y de la integridad de concejales y trabajadores afectados. «Es lamentable que la oposición recurra a la calumnia y a la mentira como estrategia política», dice.
- María Velasco, psiquiatra y divulgadora: «A los niños hay que ayudarles a crecer, no lo hacen solos»
- Conmoción en el colectivo jurídico por la prematura muerte de Roi Darrieux Raposo
- Davila 28/09/2025
- Muere un motorista septuagenario en la A-55 tras colisionar contra la mediana a la altura de Mos
- O Grove se levanta contra las invasoras
- Libre el joven detenido por la presunta agresión sexual en plena calle en Vigo
- Tres heridos tras el atropello de una moto a dos peatones en Vigo
- Los trabajadores del Santander se movilizan en Vigo contra el cierre de sucursales