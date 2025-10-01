Silleda entrena su salud

El Concello de Silleda ha puesto en marcha el programa Adestra a túa saúde, que busca mejorar la calidad de vida de las personas mayores de 60 años a través de la práctica del ejercicio físico. Este plan autonómico, en el que participan 23 concellos, consiste en recetar deporte creando una red comunitaria con la que aumentar el bienestar de los usuarios del sistema sanitario público gallego.

Los profesionales del centro de salud de Silleda han comenzado a derivar a las personas usuarias al técnico municipal de Deportes, que, tras una primera evaluación del estado físico de los participantes, se encarga de diseñar y evaluar un plan personalizado de acuerdo a las necesidades de cada persona, las recomendaciones médicas y el programa de actividades deportivas del propio Concello. La iniciativa tiene una duración de nueve meses, durante los que se hacen distintas visitas y un seguimiento. Las evaluaciones por parte del técnico municipal, graduado en Educación Física, se están llevando a cabo desde hace unos días en el Centro Social de Silleda.

En esta primera convocatoria de Adestra a túa saúde también participa el Concello de A Estrada. Los demás son: Abegondo, As Neves, Ares, Arteixo, Baiona, O Carballiño, Camariñas, Cenlle, Curtis, Malpica de Bergantiños, Mondoñedo, Monfero, Outes, O Pino, Ponteareas, Ponteceso, Ribadavia, Rois, Santa Comba, Santiso y Xinzo de Limia.

Prescripción y seguimiento

El programa, dotado con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, dispone de una plataforma de prescripción que permite realizar un seguimiento de los participantes. Se dirige tanto a personas sanas como a aquellas con factores de riesgo cardiovascular, como diabetes, hipertensión, dislipemia, obesidad, sobrepeso o sendentarismo. Pretende crear una red sociosanitaria comunitaria para la prescripción y el seguimiento de la actividad física en este segmento de la población, haciendo uso de los recursos ya existentes y reforzando la coordinación entre todos los agentes implicados.