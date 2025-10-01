Pinchan las ruedas a tres vehículos de Correos de Lalín

Tres vehículos de Correos fueron vandalizados por desconocidos en la madrugada del pasado miércoles 24 de septiembre. Según consta en la denuncia presentada ante la Guardia Civil, los daños fueron realizados a las furgonetas que se encontraban estacionadas en las inmediaciones de la oficina de Correos de la capital dezana, sita en la calle P. La Guardia Civil de Lalín ya ha abierto un expediente para intentar localizar a los causantes de los pinchazos en los vehículos.