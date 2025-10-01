Pinchan las ruedas a tres vehículos de Correos de Lalín
REDACCIÓN
Lalín
Tres vehículos de Correos fueron vandalizados por desconocidos en la madrugada del pasado miércoles 24 de septiembre. Según consta en la denuncia presentada ante la Guardia Civil, los daños fueron realizados a las furgonetas que se encontraban estacionadas en las inmediaciones de la oficina de Correos de la capital dezana, sita en la calle P. La Guardia Civil de Lalín ya ha abierto un expediente para intentar localizar a los causantes de los pinchazos en los vehículos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- María Velasco, psiquiatra y divulgadora: «A los niños hay que ayudarles a crecer, no lo hacen solos»
- Conmoción en el colectivo jurídico por la prematura muerte de Roi Darrieux Raposo
- Davila 28/09/2025
- Muere un motorista septuagenario en la A-55 tras colisionar contra la mediana a la altura de Mos
- O Grove se levanta contra las invasoras
- Libre el joven detenido por la presunta agresión sexual en plena calle en Vigo
- Tres heridos tras el atropello de una moto a dos peatones en Vigo
- Los trabajadores del Santander se movilizan en Vigo contra el cierre de sucursales