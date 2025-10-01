Una pelea nocturna en Lalín acaba con un varón hospitalizado con cortes en la cara

Una reyerta con dos varones implicados en el exterior de un establecimiento de hostelería de Lalín acabó con uno de ellos en el hospital, con cortes profundos en la cara ocasionados por un objeto de cristal que podría ser un vaso o una botella. El suceso se produjo sobre las 3.30 horas de ayer y alertó a numerosos vecinos de la calle Alcalde Ferreiro, que se levantaron de la cama al escuchar gritos y golpes.

Sangre en una silla, en la terraza y en la acera de la calle. / A.L.V.

En la pelea intervinieron dos hombres sudamericanos, pero se desconocen los motivos por que los llevaron a protagonizar esta disputa en plena madrugada del lunes al martes. Uno de los varones fue asistido por personal sanitario que posteriormente trasladó lo trasladó al hospital Clínico de Santiago con cortes en la cara de consideración hasta el punto que la víctima tenía el rostro bastante desfigurado. Personal del 061 trató de localizar en la zona al supuesto agresor, que finalmente fue retenido por agentes de la Guardia Civil en la calle Joaquín Loriga tras escapar por Antonia Ferrín Moreiras y Calvo Garra. El hombre llevaba parte de la ropa ensangrentada. El instituto armado confirma que en el altercado participaron dos personas y que no constaban denuncias por agresión. Se desconoce si la reyerta comenzó dentro del bar Tauro o ya en la vía pública.

Manchas de sangre en la verja del establecimiento. / A.L.V.

Vecinos denuncian que conviven casi a diario con ruidos a horas intempestivas, trifulcas o escenas poco edificantes. Los restos de sangre de la pelea eran ayer visibles en buena parte de la terraza del bar, así como en varios metros de la acera en sentido descendente.