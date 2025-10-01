O instituto Pintor Colmeiro visita a rede de calor

Alumnado de 1º de Bacharelato de Excelencia en Ciencias e Tecnoloxía (STEMBach) visitou a red de calor con biomasa de Silleda. Acompañados polo concelleiro de Transición Ecolóxica, Manuel Requeijo, e guiados por persoal da firma Veolia, encargada da xestión, percorreron a planta de produción que abastece de auga quente e calefacción ao complexo deportivo, a escola infantil, o consistorio e o hotel Vía Argentum.