Nace en A Estada Merca-con , un proxecto de consumo sustentable
A primeira actividade será un mercadiño de segunda man na Sala Abanca esta fin de semana, con participación aberta | A maiores, haberá obradoiros gratuítos de diversas temáticas
O Proxecto Merca-con nace cunha idea clara: demostrar que consumir de maneira responsable é posible e, ademais, divertido. A cita será na Estrada do 3 ao 5 de outubro, coa celebración do I Mercadiño Sustentable na Sala Abanca un, evento pioneiro que busca implicar á mocidade galega na construción dun futuro máis verde, máis san e máis consciente.
O corazón do proxecto será o mercadiño. Alí, as mozas e mozos de entre 18 e 35 anos terán a oportunidade de poñer á venda ou intercambiar produtos que xa non usan: roupa, aparellos electrónicos, pequenos electrodomésticos ou calquera outro obxecto en bo estado que aínda pode ter unha segunda vida. A proposta conecta cunha tendencia en auxe: o mercado de segunda man. Plataformas dixitais como Vinted ou Wallapop xa o demostran a diario, pero aquí búscase algo máis: recuperar a experiencia presencial, o trato directo, a conversa e o contacto humano que se perde na pantalla.
Para darlle forma ao espazo, os postos serán elaborados en madeira polo artesán rianxeiro Daniel Lojo, membro da asociación e firme defensor do uso de materiais autóctonos. Daniel, ademais, velará porque todo funcione correctamente durante o mercadiño e os obradoiros. Xunto a el, o equipo organizador complétase con Mónica García, presidenta da Asociación ConCiencia Galicia, doutora en Dereito e galardoada por un traballo sobre consumo responsable e obsolescencia programada, quen asumirá a coordinación e a contratación das persoas expertas; e con Iria Souto, especialista en comunicación e redes sociais, que será a encargada de dinamizar a participación da mocidade e de darlle voz ao proxecto no espazo dixital. Entre os tres representan perfectamente o espírito de Merca-con: profesionalidade, creatividade e compromiso coa súa terra.
Mais o Merca-con non se limita só ao mercadiño. O programa inclúe unha serie de obradoiros complementarios que abordan cuestións cruciais para a sociedade actual. O venres 3 de outubro pola tarde, abrirase o programa cun obradoiro dobre sobre violencia de xénero e sexualidade segura. Nel, falarase tanto da prevención da violencia en todas as súas formas como da importancia de manter relacións seguras, respectuosas e libres.
O sábado 4 de outubro pola mañá, será a quenda dos obradoiros de empregabilidade e educación financieira. Trátase de dous temas que preocupan especialmente á mocidade: como mellorar as posibilidades de inserción laboral e como xestionar mellor os cartos nun contexto económico cada vez máis complexo.
Xa na tarde do sábado 4, as protagonistas serán a saúde mental e a alimentación. Da man de profesionais, explicarase a importancia de coidar o equilibrio emocional e daranse ferramentas prácticas para xestionar dificultades, incluíndo técnicas como o EMDR. A continuación, será o momento de falar de nutrición antiinflamatoria e de como unha boa alimentación pode ser clave para unha vida máis longa e de maior calidade.
Finalmente, o domingo 5 de outubro pola mañá, a programación pecharase cun obradoiro dobre sobre Medicina Tradicional Chinesa e Qigong. O obxectivo será amosar como estas prácticas poden axudar a mellorar tanto o benestar físico como o emocional, favorecendo a concentración, a calma interior e a saúde integral.
O proxecto, impulsado pola Asociación ConCiencia Galicia, ten obxectivos ambiciosos e ben definidos: espertar a conciencia ambiental da mocidade, promover estilos de vida saudables, visibilizar a importancia da saúde mental e dinamizar o uso do galego como lingua de comunicación. Non é só un evento, senón un laboratorio de ideas e experiencias onde se mesturan sustentabilidade, igualdade, saúde e cultura.
A elección da Estrada como sede non é casual. A súa localización no corazón de Galicia fai que sexa un punto de encontro perfecto para participantes de distintas comarcas, e a colaboración co tecido local garante un ambiente próximo e acolledor. Porén, a organización non se limita: agarda chegar a toda a comunidade, e darlle continuidade ao proxecto.
