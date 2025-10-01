«Moitas testemuñas do meu libro son de clara denuncia»
Isolda Santiago Trillo está de volta na súa terra e faino cunha nova obra literaria baixo o brazo. Trátase do seu primeiro libro en prosa de relatos titulado «Oigo Voces», que será presentado mañá nas instalacións do Casino de Lalín, ás 20.30 horas, contando coa presencia do tamén escritor Celso Fernández Sanmartín.
Oigo Voces son as voces da xente corriente, relatos dunha cidade en movemento. Así é como presenta Isolda Santiago Trillo a súa primeira incursión na narrativa en lingua española que agora presenta no Casino de Lalín.
-Como xurde o cambio de rexistro nesta escolma de relatos?
-Eu vivín en Barcelona durante moitos anos, daquela cambias inevitablemente. Mergúllaste noutro mundo, noutra cultura e noutra manera de falar. Eu as voces que escoitaba ao meu redor eran todas en español, catalán, en chinés, en bereber... pero eu hasta aí xa non chegaba. Entón, me quedei co máis fácil, o español. Creo que esas voces tiñan que ir en castelán, non podían ir nin en galego.
-Que tal coa prosa?
-Para min este libro é máis un exercicio case xornalístico que literario. Son conversacións recollidas ao meu redor e eu tentei darlles forma publicable. Non sei se o conseguín de todo pero era a miña intención dende o principio.
-Supoño que non foi doado estar a todas esas conversacións en distintos sitios de Barcelona.
-Escoitei en todas partes, hasta en hospitais ou en iglesias. Tiven que coller baixas médicas e estiven de parón laboral nunca época demasiado longa no tempo. Pensando que facer co meu tempo xurdiume ese «gusanillo» que levaba como moi esquecido que era o xornalismo e non tanto a literatura. Eu si que seguín escribindo literatura pero sobre todo poesía. Foi cando pensaba que había noticia ao meu carón case que todos os días. Cando tiña xa bastantes relatos alguén me comentou a posibilidade de publicalo. Decidín publicalo con moita valentía, a verdade.
-A xente en Barcelona dábase de conta de que estaba escoitando as súas conversacións?
-Houbo xente que non. A maioría por suposto que sabían o que facía e a moitas pregunteille para obter o seu permiso, claro. Date de conta de que moitas eran confidencias e había xente que non. Algunhas eran tan durase tan intolerantes que pensei que sería importante poder expoñelas aínda que son todas anónimas, por suposto. Moitas tamén eran un reflexo dese ambiente no que estábamos vivindo, de diferentes barrios e diferentes sectores da sociedade.
-Semella unha especie de catarse. Foi así ou non?
-Cando a ignorancia e a intolerancia che tocan tan de cerca e che fire un pouco eu decidín expoñelo. Non sei se con bon ou mal criterio pero si que poderíamos estar falando dun xeito de catarse.
-Tivo que ser como levantar acta do que pasou ao seu redor?
-Exacto. O que che vou a dicir soa a algo moi pretencioso quizais, pero moitas eran de clara denuncia. Quero dicir que isto non é un relato da «happy Barna», nin o mundo que nos venden nos folletos turísticos de Barcelona. Isto é o que está pasando e o que a xente pensa e o que esa mesma xente se atreve a dicir. Pois, se se atraven a decilo eu atrévome a recollelo porque o din en voz alto e en espazos públicos. Eu poñía o oío como me enseñaron a facer cando naquelo de xornalismo. Por iso digo que este libro é unha especie de volta ao xornalismo mediante testemuñas de algunhas voces lúcidas, intelixentes e analíticas. Pero tamén hai outras, a maioría, que son todo o contrario, son estúpidas e incluso egocéntricas. É así a vida.
-As veces, a realidade supera á ficción pola súa crueldade. Tamén en «Oigo voces»?
-É que as veces semellan relatos como inventados de tan crus que son. Son realmente así, só lle din unha mínima forma non literaria senon publicable. Iso é o ue tentei facer. E tamén era como algo novedoso, así que realmente non é novela, relato ou pura ficción. Eu tamén quería reflexar esa realidade. Estouche falando do que eu pretendía facer. Que logo o resultado fora máis ou menos interesante terá que decilo un posible lecto. Dende logo, a min me pareceu no seu momento interesante. E tamén traelo a Galicia. Eu xa o tiña presentado en Cataluña pero traelo a un pobo galego me parecía moi importante.
-Ten pensado seguir polo camiño da prosa ou xa é hora de retomar a literatura poética?
-Eu agora vou a presentar un libro de poesía que leva anos escrito que me publicou a editorial santiaguesa Chan da Pólvora, de Antón Lopo. Pero segue sendo poesía. Tamén é verdade que apetéceme seguir facendo máis incursións na prosa o tempo que me de porque xa sabes que cando deixamos todo para a xubilación, logo nos queda moi pouquiño tempo para facer cousas. Seguro que atopo ese tempo para escribir algo máis.
-Haberá que seguir poñendo a orella para contar o que pasa.
-Nada pode reflexar mellor a realidade da vida cos seus retratos sonoros. En «Oigo Voces» quixen trasladar ao lector esceas dunha cidade en movemento como é Barcelona. Espero poder conseguilo porque tiña ganas de facelo.
