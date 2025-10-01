Mamasunción, un soño que durou cinco anos
Pecha a tenda que propuxo «o cambio (eco)lóxico» en Silleda: «É unha pequena rendición; a gran maioría vai cara o lado contrario»
«Cando abrimos, criamos que o consumo debía ir cara este lado, o ecolóxico, o granel, crer nos pequenos produtores... Pero non é só que fose cara este lado, senón que temos a sensación de que vai cara o lado contrario. Si que hai xente que lle interesa –se non, non botaríamos cinco anos abertos–, pero á gran maioría preocúpalle máis o prezo, a comodidade...». A reflexión é de Xosé Filloy González con motivo do pecha do negocio de alimentación sostible que abrira coa súa dona, Estefanía Fernández Míguez, hai un lustro.
De feito, Mamasunción pechará as súas portas este sábado, véspera do seu quinto aniversario. O propio nome, homenaxe á película de Chano Piñeiro, xa era toda unha declaración de intencións: «unha tenda que quere facer as cousas dun xeito sustentable e con sentidiño, apostando polo produto orgánico, a granel e local», explicaban nos seus albores. Foi unha aposta por introducir, tal como reza no seu cartel, «o cambio (eco)lóxico» en Silleda.
Por iso, perciben o final como «unha pequena rendición». «Non quere dicir que non esteamos contentos polo feito, pero si temos a sensación de que tiñamos que ter feito máis ou de que, realmente, fai falta máis», valora Filloy. É unha decisión moi meditada e adoptada porque «non vemos que a medio longo prazo vaia cambiar, e se o fai probablemente sexa a peor. Desde 2023, a nosa gráfica vai cara abaixo e acabouse o tempo de aguantar», declara.
Non cren que sexa un problema exclusivo de Silleda, pois negocios similares tamén baixan a reixa noutras vilas e mesmo en cidades, agás contadas excepcións «que nos alegran». «Pero o sistema pono moi difícil para todo o que non sexa en gran formato», láiase Filloy, que, polo mesmo, veu como moitos dos seus provedores ían desaparecendo.
Iso si, nestes cinco anos foron «máis de 42.000 tiques vendidos, o que quere dicir outras tantas bolsas de plástico que non saíron desta tenda». «Mantivémonos firmes na nosa aposta pola redución dos plásticos, polos envases sostibles, polos produtores locais, por poñerlles cara, que a xente saiba o esforzo que hai detrás de cada artesán, queixeiro, agricultor, apicultor, viticultor, etc. Ímonos coa sensación de que tampouco se valora tanto ese esforzo, senón que, como sociedade, ao final o que buscamos é o prezo e a comodidade», conclúen.
