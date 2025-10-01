Máis de 3.700 persoas visitaron este verán o Pazo de Oca
O mes de agosto foi o de maior afluencia, con 2.188 turistas
REDACCIÓN
O Pazo de Oca é un dos principais atractivos turísticos da Estrada, coñecido como o «Versalles Galego» pola beleza dos seus xardíns e a magnitude do seu interior. Cada ano, miles de visitantes acheganse á parroquia de Oca para contemplar este emblemático enclave, e este verán moitos deles aproveitaron o punto de información turística instalado polo Concello para obter datos sobre os recursos da zona. Entre xullo e a primeira quincena de setembro, 3.742 persoas acudiron a este servizo: 788 en xullo, 2.188 en agosto, e 766 ata mediados de setembro.
O punto de información reflicte non só o interese polo Pazo de Oca, senón tamén pola riqueza natural e cultural da Estrada. Os xardíns destacan pola variedade de especies e pola súa inclusión na Ruta da Camelia, cunha floración invernal que garante visitas atractivas en calquera época do ano. Ademais, grazas a un acordo coa Fundación Casa Ducal de Medinaceli, os veciños da Estrada poden acceder gratuitamente aos xardíns presentando un carné que acredite o seu domicilio.
Entre os recursos máis demandados polos visitantes están tamén as rutas de sendeirismo e a gastronomía local, evidenciando o atractivo global da comarca. Algúns turistas visitan o pazo para coñecer o seu interior, aberto a percorridos guiados desde hai anos, mentres que outros son atraídos pola fama dos seus xardíns.
- María Velasco, psiquiatra y divulgadora: «A los niños hay que ayudarles a crecer, no lo hacen solos»
- Conmoción en el colectivo jurídico por la prematura muerte de Roi Darrieux Raposo
- Davila 28/09/2025
- Muere un motorista septuagenario en la A-55 tras colisionar contra la mediana a la altura de Mos
- O Grove se levanta contra las invasoras
- Libre el joven detenido por la presunta agresión sexual en plena calle en Vigo
- Tres heridos tras el atropello de una moto a dos peatones en Vigo
- Los trabajadores del Santander se movilizan en Vigo contra el cierre de sucursales